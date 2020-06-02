Американские звезды вышли на улицы бунтовать. Их избили, обрызгали газом и обстреляли резиновыми пулями

Смерть чернокожего Джорджа Флойда спровоцировала в США массовые акции протеста, в которых участвуют не только простые американцы с разным цветом кожи, на улицы вышли звезды мирового уровня. Многие на своих интернет-площадки опубликовали гневные посты, некоторые начали жертвовать и собирать деньги на оплату залога тех, кто был задержан полицией.

Певица Ариана Гранде приняла участие в мирных демонстрациях в Беверли-Хиллз и Западном Голливуде. Она сообщила в соцсетях, что СМИ пишут о массовых беспорядках, и ничего не сообщают об акциях, во время которых не было зафиксировано актов насилия.

Известная исполнительница Хэлси 30 мая вышла на демонстрацию в Лос-Анджелесе. Она опубликовала ролик, на котором видны собравшиеся люди в окружении полиции. Отчетливо слышны выстрелы. Певица пожаловалась, что полицейские применили газ и резиновые пули, несмотря на то, что демонстранты подняли руки и были неподвижны.

Хэлси сообщила фанатам, что не была арестована, но сотни собравшихся попали в участок. Она призвала поклонников пожертвовать деньги, чтобы протестующих можно было выпустить под залог. Крупные суммы уже внесли американская модель, телеведущая и писательница Крисси Тейген, а также актриса и певица Жанель Моне.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала фотографии с мест акций протеста в Лос-Анджелесе. Она также обвинила СМИ в замалчивании многих фактов. Эмили подчеркнула, что полицейские вооружены, а гражданское население безоружно. По ее словам, «бунт — язык тех, кто не был услышан».

Свое возмущение по поводу однобокого освещения в прессе акций протеста также выразила звезда сериала «Мир Дикого Запада» Тесса Томпсон, которая приняла участие в демонстрации в Лос-Анджелесе.

Номинированный на «Оскара» за роль в фильме «Назови меня своим именем» Тимоти Шаламе вышел на демонстрацию в Санта-Монике с плакатом, на котором были перечислены имена темнокожих, погибших от рук полицейских в последние годы. Он опубликовал видео, подтверждающее, что власти начали применять слезоточивый газ.

Американский комик и певец Ник Кэннон поделился фотографиями с акции протеста, в которой принял участие. Он вышел на улицу в одежде с последними словами Флойда во время ареста: «Пожалуйста, я не могу дышать!». Кэннон пригрозил властям, что теперь голоса протестующих прозвучат «громко и ясно».

Американская R’n’B-певица и автор песен Келани также выходила на демонстрацию в Лос-Анджелесе. «Жить без справедливости и мира. Уважайте чужую жизнь или ожидайте сопротивления!» — написала она в соцсетях.

Актер Кендрик Сэмпсон, известный российским зрителям по сериалу «Как избежать наказания за убийство», вместе со своим коллегой по телесаге Мэттом МакГорри участвовал в демонстрации в Лос-Анджелесе. Он сообщил, что в него попали семь резиновых пуль, а когда актер упал, полицейские начали избивать его дубинками.

В Чикаго лишился велосипеда и приобрел синяки актер, сценарист и кинопродюсер Джон Кьюсак. Он участвовал в акции протеста и даже сумел сделать запись момента нападения полиции.

По данным американских СМИ в демонстрациях также приняли участие репер Machine Gun Kelly, актриса Эллен Пейдж, дочь Майкла Джексона Пэрис, рэперы Meek Mill, J. Cole и певица Tinashe.