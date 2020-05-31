Google перенесла презентацию Android 11 из-за беспорядков в США

Alphabet Inc’s, которой принадлежит Google, перенесла запланированную на 3 июня презентацию новой версии операционной системы Android. Новую дату объявят в ближайшее время.

«Мы бы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать», — указали в компании. Точнее о причинах отмены презентации больше ничего не было сказано.

В США уже четвертые сутки не утихают погромы и протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время его задержания полицейский слишком долго держал свое колено на шее мужчины, отчего тот впал в кому и скончался в госпитале.

Четыре полицейских были уволены, а задушивший американца Дерек Шовин арестован по статье непредумышленное убийство.

Беспорядки охватили не только штат Миннесота, но и другие, в том числе и Калифорнию, где находится центральный офис Google.