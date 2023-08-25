Мир 25 августа 2023, 08:25 Премьеру «Дюны 2» сдвинули на год Deadline: выход «Дюны 2» отложили на 2024 год из-за забастовки в Голливуде Кинопоиск

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Американская компания Warner Bros. перенесла премьеру фантастического фильма «Дюна: Часть вторая» на 15 марта 2024 года. Причиной стали продолжающиеся забастовки сценаристов и киноактеров в Голливуде, написало издание Deadline.

«Продолжение, основанное на романе Фрэнка Герберта, также будет транслироваться в кинотеатре Imax в новую дату. Не удивляйтесь, если „Дюна: Часть вторая“ выйдет на Берлинском кинофестивале или SXSW в конце зимы или начале весны», — сообщили журналисты.

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Как отметило СМИ, первая «Дюна» получила шесть «Оскаров» и стала одним из самых кассовых фильмов ковидных времен, заработав 402 миллиона долларов. Вторую часть тоже намерены продвигать, неслучайно выбрана и новая дата. Теперь фильм собираются показать во время весенних каникул перед пасхальными праздниками, которые пройдут 29–31 марта.

Помимо сиквела «Дюны», Warner Bros. также перенесла премьеру фильма «Годзилла и Конг: новая империя» с 14 марта на 12 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что RHD завершила дубляж фильма «Барби» и объявила о его выходе в России с 9 сентября. Зрителей предупредили, что покажут цифровую копию высокого качества, а не экранную. Мировая премьера картины состоялась в июле, в первые же выходные она собрала в США 155 миллионов долларов.