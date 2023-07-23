Интересное 23 июля 2023, 23:59 Фильм «Барби» заработал рекордные сборы в США Deadline: фильм «Барби» собрал в прокате в США 155 миллионов долларов Кинопоиск

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Кинолента о кукле «Барби» собрала в первый уикенд в Соединенных Штатах рекордные для 2023 года 155 миллионов долларов и обошел новую работу Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщило издание Deadline.

Премьерные показы обоих картины произошли с разницей в один день. Фильм о создателе ядерной бомбы публика увидела 20 июля, а на следующий историю всемирно известной куклы. Первые сборы показали, что история детской игрушки привлекла больше публики. «Оппенгеймер» за первый выходной прокат собрал только 80,5 миллиона долларов.

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Режиссером фильма о Барби стала Грета Гервиг. Главные роли в нем сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. Бюджет картины превысил 100 миллионов долларов.

Фильм «Барби» не стали показывать во Вьетнаме из-за изображения карты с морскими претензиями со стороны Китая. Премьера картины должна была состояться во вьетнамских кинотеатрах одновременно с США.

Производство декораций для «Барби» спровоцировало дефицит флуоресцентных розовых красок. Художники-постановщики окрасили дом, машину и другие локации главной героини в розовый цвет.