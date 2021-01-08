Премьера Абхазии перевели в Москву для лечения от COVID-19

Решение о переводе Анкваба принял консилиум медицинских специалистов Абхазии, который собрался в Гудатской центральной районной больнице. Медики оценили состояние политика как средней тяжести.

Для того чтобы не допускать развития осложнений, они приняли решение о переводе его в специализированную клинику в Москве, так как ему требуется интенсивное лечение.

О заражении Александра Анкваба стало известно еще 30 декабря, когда он сдал положительный тест ПЦР. После этого он ушел в самоизоляцию, где его состояние ухудшилось.

Коронавирус выявили и у президента страны Аслана Бжании. Но у него заболевание протекает в легкой форме. Он продолжает работать в своей резиденции в Сухуме. После выздоровления и истечения срока изоляции он намерен вернуться к своей обычной работе.