Премьер Венгрии посчитал, что попытки ослабить Россию не удались вопреки 11 тысячам санкций | 360°

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Премьер Венгрии посчитал, что попытки ослабить Россию не удались вопреки 11 тысячам санкций

Президент Венгрии Орбан: попытки ослабить РФ не увенчались успехом вопреки тысячам санкций

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Попытки западных стран ослабить Россию закончились неудачей, несмотря на введенные 11 тысяч санкций. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Текст его выступления появился на сайте Венгерского телеграфного агентства.

«В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но война продолжается, и попытки ослабить русских не увенчались успехом», — сказал он.

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Политик отметил, что вызванные санкциями дефицит энергии, высокий уровень инфляции могут поставить Европу на колени.

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По его словам, у Венгрии зимой не будет проблем с газом, значит, не возникнет трудностей с производством на венгерских заводах.

«Энергии хватит на всех, и каждый, кто хочет инвестировать и производить, может прийти и инвестировать сюда», — заключил он.

Орбан на прошлой неделе посетил Москву. Он приехал в Россию, чтобы присутствовать на похоронах первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Советского и российского политика не стало 30 августа.

Венгрия

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