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Орбан посетил церемонию прощания с Горбачевым

Премьер-министр Венгрии Орбан приехал на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл на церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Когда его кортеж подъехал к центральному входу Колонного зала Дома союзов в Москве, политик быстро вошел в здание с букетом цветов.

В сопровождении делегации Орбан проследовал в зал через отдельный вход. На церемонию прощания премьер-министр привез букет белых роз.

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Политик несколько минут постоял у гроба, а затем возложил цветы, сообщил ТАСС.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Орбан прилетит в Москву, только чтобы попрощаться с Горбачевым. Пожеланий о контактах с руководством России с венгерской стороны не высказывалось, написали «Известия».

Владимир Путин прислал траурный венок на церемонию прощания с последним лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым, которая проходит в Колонном зале Дома союзов. Его установили в изголовье гроба. Сам президент России на церемонию прийти не смог.

Венгрия

Умер Михаил Горбачев

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