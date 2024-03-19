19 марта 2024, 12:37
Пушилин объявил о повсеместном продвижении российских войск в ДНР
Пушилин: российские войска продвинулись по всей линии в ДНР
Российские войска достигли успеха почти на всей линии боевого соприкосновения в ДНР, в том числе на особо трудных участках. Глава республики Денис Пушилин заявил об этом в эфире программы «Соловьев Live», сообщили «Известия».
«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде», — сказал он.
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Денис Пушилин уточнил, что подразделениям удалось показать хороший результат даже на самых сложных участках.
В регионе продолжили ремонт железнодорожных путей, сказал он. Запуск движения согласуют с Минобороны, так как вопросы безопасности — в приоритете. Денис Пушилин заявил, что работы вели даже в самые напряженные периоды.
Подразделения Вооруженных сил Украины бросили несколько позиций у населенных пунктов Тоненькое и Орловка в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, там шли ожесточенные бои.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Денис Пушилин
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