Спецоперация 19 марта 2024, 20:36 Шеф Пентагона признал продвижение российских войск на Украине Глава Пентагона Остин: войска России продолжают продвигаться на Украине Uwe Anspach/dpa / Global Look Press

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Российские войска продолжают продвигаться по территории Украины, в США это видят. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин после заседания группы спонсоров конфликта на Украине. Трансляцию пресс-конференции вели на сайте ведомства.

«Мы видим серию дополнительных приобретений [сил РФ]», — заявил Остин журналистам.

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Шеф Пентагона заявил, что оптимистично настроен на поддержку в конгрессе нового запроса о помощи Украине. Администрация Белого дома рассчитывает на подвижки в этом вопросе, хотя предсказать итог законотворческой работы невозможно.

Как отметили в RT, большинство журналистов на пресс-конференции задавали вопросы о ситуации в секторе Газа, а не по теме мероприятия.

По итогам встречи в Рамштайне Германия выделила Украине новый пакет военной помощи в 500 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.