Консенсус между странами Евросоюза по вопросу афганских беженцев отсутствует, в ЕС нет даже большинства в пользу приема вынужденных переселенцев из Афганистана, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

«Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас [в совете ЕС] нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства, чтобы это сделать. И мы уже проявляем солидарность с теми, кто работал с нами», — написал Янша в своем Twitter-аккаунте.

До этого он написал, что «долг Евросоюза и Словении не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит, вместо того чтобы сражаться за свою родину».

Десятки нелегальных мигрантов попытались незаконно перейти границу Польши и Белоруссии. Все они утверждают, что приехали из Афганистана и хотят любой ценой попасть в Евросоюз. Теперь все эти люди сидят на земле в приграничной зоне, оказавшись в кольце оцепления.

Россия во вопросу беженцев из Афганистана будет руководствоваться обязательствами по международному гуманитарному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

После захвата власти сторонниками движения «Талибан»* тысячи афганцев бросились бежать из страны, опасаясь мести за сотрудничество с Западом и жизни по законом шариата. В аэропорту Кабула всю неделю царит паника. Несколько человек погибли. За порядком там пытаются следить тысячи американских военных.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.