Лавров обозначил позицию России по беженцам из Афганистана
По вопросу беженцев из Афганистана Россия будет руководствоваться обязательствами по международному гуманитарному праву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы руководствуемся исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву», — приводит РИА «Новости» ответ Лаврова на вопрос, будет ли Россия принимать беженцев из Афганистана.
После захвата власти сторонниками движения «Талибан»* тысячи афганцев бросились бежать из страны, опасаясь мести за сотрудничество с Западом и жизни по законом шариата. В аэропорту Кабула всю неделю царит паника. Несколько человек погибли. За порядком там пытаются следить более пяти тысяч американских военных.
Ранее Соединенные Штаты вывели из Афганистана свой военный контингент, который перебросили в республику 20 лет назад. Вице-президент организации «Американские ветераны Ирака и Афганистана» Тим Портер выразил опасение в связи с тем, что военные США могут потерять веру в целесообразность многолетней операции в республике на фоне хаоса, который начался там во время вывода войск и с приходом талибов*.
*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.