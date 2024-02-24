Мир 24 февраля 2024, 20:11 Премьер Словакии выступил против установления железного занавеса вокруг России Pxhere

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Возвращение железного занавеса между Россией и Западом никому не поможет. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS.

«Где-то на украинско-российских границах будет железный занавес? <…> Кому это поможет? Что из этого будет хорошего?» — сказал он.

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Премьер добавил, что Словакия заинтересована в дружеских отношениях со всеми. По словам Фицо, необходимо стандартизировать отношения с Россией. Политик неоднократно говорил, что его страна хочет этого и начнет делать шаги.

В январе премьер Украины Денис Шмыгаль и Роберт Фицо провели встречу в Ужгороде, но их взгляды по поводу конфликта разошлись. Еще перед диалогом с коллегой Фицо заявил, что Украина — не суверенная страна, потому что ей управляют США.