Премьер Сербии заявил, что страна пережила зиму благодаря цене на российский газ

Сербия смогла пережить самые тяжелые месяцы зимы благодаря льготной цене на российский газ, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич. Она подчеркнула, что между странами установились очень хорошие отношения, написал ТАСС.

«Мы пережили самые тяжелые зимние месяцы благодаря договору между Александром Вучичем и президентом России о цене 270 долларов за тысячу кубометров газа, которая абсолютно ненормальная, не просто невероятная, а ненормальная, небывалая», — сказала Брнабич в эфире телеканала Pink.

По ее словам, после этого соглашения появилась возможность создать условия для дальнейших переговоров о долгосрочных поставках.

«Это является результатом той внешней политики, которую проводит Сербия, ориентируясь только на свои интересы», — подчеркнула она.

«Газпром» с 1 января начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из РФ топливо через «Турецкий поток» попадает в Турцию, затем через газотранспортную систему Болгарии — в Сербию.