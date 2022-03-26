Вучич назвал три причины не поддерживать антироссийские санкции

В Сербии решили не присоединяться к западным санкциям против России по нескольким причинам. Ими стали принцип взаимности, поддержка по Косово и договоры о газовых поставках.

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала B92 заявил, что страна до сих пор выдерживает оказываемое на нее давление.

«Не буду сейчас напоминать, кто был на нашей стороне, когда нас хотели провозгласить геноцидным народом (РФ наложила вето на резолюцию в Совбезе ООН — прим. ред.) в 2015 году, кто на нашей стороне каждый раз, когда говорим о Косово и Метохии», — подчеркнул он.

Вучич обратил внимание на тот факт, что Россия не вводила санкции против Сербии и никогда не вредила стране, а также выполняет свои обязательства по контрактам по поставкам газа. Позиция Белграда, по его словам, пока не повлекла за собой «слишком больших последствий».

«Думаю, мы приняли самое правильное, лучшее решение, которое согласовано с нашими национальными, государственными и экономическими интересами», — заметил президент Сербии.

Ранее Вучич объяснил, что Сербия не вступит в НАТО, поскольку не может забыть гибель детей при бомбардировках альянса Югославии в 1999 году.