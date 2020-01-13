Хаджимба решил не участвовать в новых выборах президента Абхазии

Рауль Хаджимба, который был президентом Абхазии с 2014 года, решил отказаться от участия в новых выборах главы государства. Накануне Хаджимба сложил с себя полномочия.

«Он принял решение не идти на эти выборы», — сообщил «Интерфаксу» вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок. Однако в середине января 2020-го сторонники оппозиции устроили несколько протестных акций. В частности, 9 января протестующие ворвались в здание администрации президента с требованием отставки главы государства.

Об отставке Хаджимбы стало известно в воскресенье, 12 января. Протестующие встретили новость свистом, аплодисментами, начали стрелять в воздух, после чего разошлись. Глава государства в заявлении отметил, что складывает с себя полномочия президента ради мира и сохранения стабильности.

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. До этого времени исполнять обязанности главы государства должен премьер-министр Валерий Бганба, но этот вопрос пока не решен.