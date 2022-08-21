Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился короавирусной инфекцией COVID-19. Об этом написало издание NHK со ссылкой на источник в канцелярии.

Собеседник сообщил, что ПЦР-тестирование Кисиды дало положительный результат. Накануне врачи заметили у него кашель и небольшую температуру.

Подробности заболевания 65-летнего премьера не называются. Известно, что в настоящий момент он находится в своей официальной резиденции.

Кисида с 15 августа находился в отпуске и должен был вернуться к работе 22 августа, однако теперь политик перейдет на удаленный режим до полного выздоровления.

В начале августа в правительстве Японии произошли существенные изменения, Фусида отправил кабмин в отставку в полном составе. Свои действия он объяснил желанием как можно скорее реализовать концепцию «нового капитализма».

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в беседе с «360» объяснил отставку правительства Японии социальным и политическим кризисом.