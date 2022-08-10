Власти Японии обновили состав правительства

Перестановки в правительстве Японии произошли раньше запланированного срока. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее обновление состава правительства ожидали в начале сентября. Однако утром 10 августа премьер Японии Фумио Кисида отправил кабинет министров в отставку в полном составе. Свое решение он объяснил стремлением ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма».

Кроме того, Кисида намерен ввести новые меры, которые сгладили бы последствия удорожания топлива и продуктов питания. Также премьер хочет заранее подготовиться к сессии парламента.

Обновленный состав японского правительства по-прежнему включает в себя должность министра, ответственного за экономические связи с Россией. Эту должность занял бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура. Также ему поручили возглавить Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Ранее Кисида заявил, что Япония хочет возглавить мировой процесс сокращения ядерных вооружений. Об этом сообщил RT.