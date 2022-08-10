Отставка правительства Японии не стала неожиданной, так как в стране произошел политический и социальный кризис. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин объяснил «360», что предпримет новый кабмин.

«Уход правительства Японии в отставку не является неожиданным решением. После убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ страну сотрясают определенные политические и социальные кризисы. Правительство Японии утратило поддержку», — сказал он.

Власти лишились доверия населения, и новому правительству предстоит его вернуть. Для этого сначала решили провести кадровые перестановки.

Пересмотр состава кабинета министров должен стать актом антикризисной политики, которая продемонстрирует, что правительственные структуры готовы реорганизовываться для предотвращения разрастания кризиса Петр Колчин аналитик.

Однако, судя по информации из местных СМИ, обновление будет неполным. Петр Колчин заметил, что многие министры старого правительства в новом просто займут другие посты.

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку утром 10 августа. Специальное заседание состоялось в 11:30 (05:30 по московскому времени). Агентство Kyodo сообщило, что премьер-министр Фумио Кисида оставит в новом кабмине главного секретаря Хирокадзу Мацуно, министра иностранных дел Есимаса Хаяси и министра финансов Шуничи Судзуки.