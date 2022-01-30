Премьер Японии созвал совет нацбезопасности после пуска ракеты КНДР

После предполагаемого ракетного пуска КНДР премьер-министр Японии Фумио Кисида созывает заседание Совета национальной безопасности. Об это сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.

Предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР выпустила утром 30 января береговая охрана Японии. Также о возможном пуске заявили в минобороны страны. Морским судам было рекомендовано проявлять бдительность и не приближаться к неизвестным объектам в случае их обнаружения. Через некоторое время появилась информация о предполагаемом падении снаряда.

В связи с произошедшим при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Телеканала NHK сообщил, что Кисида приказал дейстовать по трем направлениям: провести анализ ситуации, включая безопасность авиационного и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, и предпринять необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

Позже в кабинете министров Японии заявили, что снаряд предположительно пролетел 800 километров с максимальной высотой две тысячи километров и упал за пределами исключительной зоны страны. Время полета составило около 30 минут.

В связи с предполагаемым запуском японский кабмин выразил решительный протест.

Нынешний запуск является седьмым с начала 2022 года. Первое испытание произошло пятого января, шестой запуск с территории Северной Кореи прошел 27 января.