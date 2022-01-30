Южнокорейские военные допустили запуск баллистической ракеты из КНДР

Военные Южной Кореи предположили, что выпущенный с территории КНДР в сторону Японского моря неизвестный снаряд представлял собой баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, его запуск был произведен из северокорейской провинции Чагандо.

В свою очередь, в кабинете министров Японии заявили, что снаряд пролетел 800 километров с максимальной высотой две тысячи метров и упал за пределами исключительной зоны страны.

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты.

Ранее стало известно, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Нынешний запуск является седьмым с начала 2022 года. Первое испытания КНДР провела пятого января, а предшествующее нынешнему — 27 января.

Ранее США предложили ввести новые санкции ООН против Северной Кореи в ответ на запуски баллистических ракет.