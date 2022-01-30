КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Это уже седьмой случай со стороны Северной Кореи с начала года.

По данным агентства, штаб сообщил о запуске в текстовом сообщении, разосланном представителям СМИ. Других подробностей не приводится.

Нынешний запуск является седьмым с начала 2022 года. Первое испытание произошло пятого января, второе — 11 января. По информации КНДР, в эти даты проходили испытания гиперзвуковых ракет.

14 января Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности с передвижного комплекса на железной дороге.

Затем состоялись запуски 17 и 25 января. В последнем случае были запущены две крылатые ракеты, полетевшие в сторону Японского моря.

Шестой запуск с территории Северной Кореи прошел 27 января.

США предложили ввести новые санкции ООН против Северной Кореи в ответ на запуски баллистических ракет.