Премьер Израиля предупредил о последствиях закрытия агентства «Сохнут» России

Требование властей России прекратить работу офисов еврейского агентства «Сохнут» серьезно скажется на отношениях с Израилем. Об этом в ходе экстренного совещания выступил премьер-министр страны Яир Лапид. Текст его заявления распространила пресс-служба израильского правительства.

Лапид подчеркнул, что отношения с Россией для Израиля важны, но оставить без внимания будущее закрытие офисов агентства в стране, где есть крупная еврейская община, правительство не может.

«Этот вопрос поднимается каждый раз в политических переговорах с Россией. Закрытие офисов „Сохнут“ — это серьезное событие, которое повлияет на отношения», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Израиля поручил направить в Москву специальную делегацию для переговоров, как только Россия подтвердит свою готовность к диалогу.

Обращение о закрытии еврейского агентства «Сохнут» в Басманный районный суд Москвы направил Минюст. Ведомство заявило, что организация нарушила российское законодательство. Судебное разбирательство по делу пройдет 28 июля.

Международная организация «Сохнут» появилась в 1929 году. Ее возглавляли Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля, а также действующий президент Ицхак Герцог.

Агентство поддерживает воскресные школы, ведет курсы иврита, а также помогает людям с еврейскими корнями с репатриацией в Израиль. Офисы агентства «Сохнут» действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.