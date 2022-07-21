Израильская делегация посетит Москву из-за возможного закрытия агентства «Сохнут»

Израиль обсудит в Москве вопрос о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут». Для этого в столицу РФ приедет израильская правительственная делегация.

Решение приняли после оценки ситуации премьер-министром Яиром Лапидом, которую он провел вместе с представителями МИД страны и Совбеза Израильского государства. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.

В делегацию войдут представители как самой канцелярии, так и министерств иностранных дел, юстиции и абсорбции. Ее задачей будет обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России.

Лапид указал на глубокие связи еврейской общины в РФ с Израилем и ее возрастающее значение «при любом политическом разговоре с российским руководством».

«Мы продолжим работу по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность еврейского агентства не останавливалась», — пообещал израильский премьер.

Минюст обратился в Басманный суд Москвы с просьбой закрыть «Сохнут». Беседу по иску запланировали на 28 июля. Агентство занимается репатриацией в Израиль и оказанием помощи репатриантам.