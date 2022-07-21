Минюст потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут» в России

Министерство юстиции России попросило закрыть еврейское агентство «Сохнут». Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Басманном суде.

«Главное управление Минюста по Москве обратилось с иском в суд о ликвидации автономной некоммерческой организации „Еврейское агентство ‚Сохнут‘“», — заявил источник.

Дата досудебной подготовки назначена на 28 июля. Даты рассмотрения иска по существу пока нет.

Агентство занимается репатриацией в Израиль и оказанием помощи репатриантам. Издание The Jerusalem Post писало в начале июля, что власти России потребовали у организации отказаться от продолжения своей деятельности в стране.

Агентство «Сохнут» основали в 1929 году, оно помогало евреям возвращаться на палестинские земли, а после образования Израиля — в Израильское государство.

На сайте организации говорится, что у нее есть отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове и Самаре.