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    26 января 2021, 15:24

    Премьер Италии объявил об отставке

    Александр Блинов

    Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте принял решение покинуть свой пост и в ближайшее время направит прошение об отставке президенту. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.
    Премьер Италии объявил об отставке

    Конте объявил членам Совета министров о своем решении уйти в отставку во вторник. В ближайшее время глава правительства направит соответствующее заявление президенту Италии Серджо Маттарелле.

    О том, что Конте планирует подать прошение об отставке, стало известно накануне. Причиной такого решения могли стать разногласия внутри правящей коалиции.

    Маттарелла может предложить Конте сформировать новый состав правительства, либо принять решение о проведении в республике внеочередных выборов.

    Джузеппе Конте, возглавивший итальянское правительство в июне 2018 года, уже подавал в отставку в 2019-м, после чего был сформирован новый состав министров, а он сохранил пост.

    Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 14 января был госпитализирован в Монако. Прошлой осенью он переболел ковидом.