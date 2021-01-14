Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако. Сейчас он находится в кардиоторакальном центре.

Об этом сообщил канал Rai News 24. Уточняется, что речь идет о плановой проверке. 84-летний Берлускони сможет вернуться домой через несколько дней.

Осенью 2020 года Берлускони перенес коронавирусную инфекцию. Бессменный лидер партии «Вперед, Италия» и евродепутат попал в больницу с двусторонней пневмонией на ранней стадии. Его госпитализировали 2 сентября, а отпустили домой уже 14 сентября.

После выписки Берлускони признался, что какое-то время чувствовал себя очень плохо и всерьез опасался за свою жизнь. Он также назвал болезнь «адской».

За несколько лет до этого политику сделали серьезную операцию на сердце. Ему пришлось восстанавливаться после хирургического вмешательства намного дольше, чем ожидалось изначально.