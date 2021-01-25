Премьер Италии Джузеппе Конте запланировал отставку

В 09:00 (11:00 мск) начнется заседание кабмина, в ходе которого Конте сообщит о своем уходе. Затем он передаст заявление об отставке президенту республики Серджо Маттарелле.

Отставка Конте была ожидаемой из-за распада правящей коалиции — из нее вышла небольшая партия «Живая Италия» («Италия Вива») экс-премьера Маттео Ренци. В результате коалиция, состоящая из «Движения „5 звезд“» и Демпартии, утратила абсолютное большинство в верхней палате итальянского парламента — Сенате.

Предполагается, что Конте сформирует новый кабинет министров с более широкой поддержкой в парламенте.

Конте возглавляет правительство с июня 2018 года. Также с 14 января 2021 года он замещает должность министра продовольствия, сельского и лесного хозяйства — после выхода из правительства представителей «Живой Италии».

В 2019 году политик уже подавал в отставку, после чего формировал новый состав кабмина.