Посольство России в Болгарии не стало реагировать на провокацию экс-премьера Петкова

Внутренние дела Болгарии не подлежат обсуждению дипломатами. Посольство России в Болгарии отказалось отвечать на обвинения отправленного в отставку премьер-министра Кирила Петкова, сообщило РИА «Новости».

«Посольство не будет комментировать внутренние дела Болгарии и высказывание премьер-министра», — сказали в дипведомстве.

Парламент Болгарии вынес Кирилу Петкову на посту премьер-министра вотум недоверия. Он обвинил в сговоре и ответственности за свою отставку бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, главу партии «Есть такой народ» Слави Трифонова и посла России Элеонору Митрофанову.