В Германии парламентарии высказали прогноз, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не завершится до конца года. Об этом депутаты бундестага Клаус Эрнст и Ян Нольте сообщили в интервью газете «Известия».

Эрнст, возглавляющий энергетический комитет бундестага, признался, что Германия вряд ли начнет получать голубое топливо по «Северному потоку — 2» до конца года. Парламентарий объяснил, что сетевому агентству ФРГ нужно до января 2022 года изучить вопрос о сертификации газопровода, а затем свой вердикт должна будет вынести Еврокомиссия, на что у нее будет четыре месяца.

Эрнст также поддержал заключение министерства экономики о том, что газопровод не представляет угрозу для безопасности поставок топлива в Германию и Евросоюз.

Нольте согласился с выводами коллеги. Депутат от партии «Альтернатива для Германии» признал, что газопровод уже не успеют запустить до Нового года.

Проверка со стороны ЕК при этом может обернуться проблемами. Нольте опасается, что все эти месяцы могут быть потрачены впустую, учитывая, что у газопровода немало политических противников.

«Северный поток — 2» полностью завершили строить 10 сентября.

Ранее премьер Баварии Маркус Зедер выразил надежду, что газопровод запустят как можно скорее. По его мнению, это поможет остановить рост цен на газ в Европе.