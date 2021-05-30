Премьер Баварии потребовал от ЕМА скорейшей регистрации «Спутника V»

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) должны ускорить регистрацию вакцины «Спутник V». Этот процесс не может быть замедлен по идеологическим соображениям, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Он потребовал от EMA скорейшей регистрации. По данным местных СМИ, это решение может быть принято не раньше сентября. Если препарат зарегистрируют, то Бавария собирается купить более 2,5 миллиона доз «Спутника V», сообщила Deutsche Welle.

Беспокойство Зедера вызывают мутации коронавируса. По его мнению, уже фактически возникает новая пандемия, которая значительно опаснее первой. Но многие, по его мнению, недооценивают серьезность ситуации.

За применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии ранее выступал бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. По его словам, «если бы у нас были шансы прибегнуть к этой вакцине, мы бы использовали тогда этот шанс».

По данным Института Роберта Коха, за минувшие сутки прирост случаев коронавируса в Германии составил 3852. С начала пандемии в ФРГ было выявлено 3 679 148 случая ковида, 88 406 пациентов скончались.