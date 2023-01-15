Мир 15 января 2023, 07:59 Представительница США выиграла конкурс «Мисс Вселенная» Участница из США Р’Бонни Габриэл выиграла конкурс «Мисс Вселенная — 2022» YouTube

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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2022», проходившего в Новом Орлеане, стала представительница Соедтненных Штатов филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Трансляция 71-го международного конкурса шла на его сайте.

Титул вице-мисс завоевала конкурсантка из Венесуэлы Аманда Дудамель. Третье место заняла Андреина Мартинес Фунье из Доминиканской Республики.

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Всего в конкурсе участвовали представительницы 84 стран. Российскую Федерацию представляла уроженка Оренбурга Анна Линникова, ставшая мисс Россия — 2022, однако она выбыла при отборе в полуфинал.

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Р’Бонни Габриэл запомнилась зрителям громоздким костюмом луны и звезд, который стал отсылкой к миссиям НАСА «Артемида». Участница из США заявила, что ее образ должен вдохновить женщин мира на достижения. При этом девушка едва могла двигаться по подиуму под тяжестью этой конструкции и нарвалась на насмешки в соцсетях.

В прошлом году титул «Мисс Вселенная» достался индианке Харназ Сандху.