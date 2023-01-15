Общество 15 января 2023, 07:23 Россиянка выбыла из международного конкурса «Мисс Вселенная» Россиянка Анна Линникова не попала в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная» РИА «Новости»

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Для представительницы России Анны Линниковой конкурс «Мисс Вселенная», которая проходит в американском городе Новый Орлеан, завершился. Об этом сообщило РИА «Новости».

Борьба за корону «Мисс Вселенная» продолжается между участницами 16 стран: США, Индии, Испании, Канады, Австралии, Венесуэлы, Гаити, Доминиканской Республики, Колумбии, Кюрасао, Лаоса, Перу, Португалии, Пуэрто-Рико, Тринидада и Тобаго, а также ЮАР.

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Всего в конкурсе свои страны представляли 86 участниц. В полуфинал прошли 16 красавиц. Вместе с россиянкой из конкурса выбыла украинка Виктория Апанасенко.

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Ранее пользователи Сети высмеяли представительницу США Р’Бонни Габриэль за выход в костюме Луны. Девушка с трудом передвигалась по сцене под тяжестью конструкции. Еще одним атрибутом стал национальный флаг. Однако вместо того, чтобы размахивать флагом, модель использовала его как трость.

Анна Линникова на том этапе вышла в платье «Императрицы». Сотрудники Эрмитажа похвалили образ, однако сообщили, что не принимали в создании костюма участия.