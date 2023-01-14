14 января 2023, 19:43
Американскую модель высмеяли в соцсетях за костюм Луны на конкурсе «Мисс Вселенная»
Модель из США Р’Бонни Габриэль на конкурсе «Мисс Вселенная» вызвала насмешки из-за костюма
Американская модель Р’Бонни Габриэль, облачившаяся на конкурсе «Мисс Вселенная» в костюм Луны, рассмешила пользователей соцсетей. На кадрах с конкурса красоты девушка с трудом двигается под тяжестью странной конструкции.
Одним из этапов конкурса «Мисс Вселенная» стал выход в национальном костюме. Наряд Р’Бонни стал отсылкой к миссиям НАСА «Артемида». По словам самой Габриэль, целью этого костюма было вдохновить всех женщин мира мечтать и добиваться большего.
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Однако вызвал он скорее смех, чем гордость за страну. Костюм, состоящий из множества звезд и огромной луны за спиной модели, оказался слишком тяжелым. Габриэль вышла на подиум с дрожащими коленями и с трудом шла по сцене, держась за флаг США, которым по идее должна была размахивать.
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Читатели Twitter сравнили этот костюм с сегодняшней американской политикой.
«Идеальная карикатура на Америку: много всего нагрузили, но пятая точка — голая», — написал один из пользователей.
Другие увидели в образе модели сходство с президентом Джо Байденом — такая же неуверенная походка и чувство, что вот-вот упадет.
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