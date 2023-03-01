Мир 01 марта 2023, 04:07 Предсказавший катастрофу в Турции сейсмолог предупредил о мегакатаклизме Предсказавший катастрофу в Турции сейсмолог Хугербитс предупредил о мегакатаклизме в марте РИА «Новости»

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Нидерландский сейсмолог Френк Хугербитс спрогнозировал мощное землетрясение со 2 по 7 марта 2023 года. Информация об этом появилась на сайте научного института SSGEOS.

Ученый Хугербитс не указал место сейсмической активности. По мнению его коллег, подземные толчки могут затронуть не меньше 12 точек планеты. По предварительным прогнозам, магнитуда землетрясений будет варьироваться от 8,5.

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Френк Хугербитс прославился на весь мир после своего предупреждения о разрушительных подземных толчках на юго-востоке Турции в первых числах февраля.

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Мощные землетрясения случились на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Сила подземных толчков составила 7,7 и 7,6 единиц. По данным Управления по ЧС страны, число погибших в результате землетрясений увеличилось до 45 089 человек

Два новых подземных толчка магнитудами 6,4 и 5,8 ощутили 27 февраля жители турецкой провинции Хатай. Накануне новое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в центральной части Турции. Эпицентр землетрясения находился в районе города Кайсери.