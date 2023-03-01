Мир 01 марта 2023, 02:16 Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек Hürriyet: число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 45 089 человек РИА «Новости»

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Число погибших в результате землетрясений в Турции, которые произошли в феврале, выросло до 45 089 человек. Об этом сообщила местная газета Hürriyet, ссылаясь на данные Управления по ЧС страны.

«Согласно последней информации, в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 45 089 человек», — приводит издание заявление турецкого управления.

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Разрушительные землетрясения произошли на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Сила подземных толчков составила 7,7 и 7,6 единиц. За ними последовали сотни афтершоков, которые ощущались в девяти провинциях республики и соседних странах.

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Два новых подземных толчка магнитудами 6,4 и 5,8 произошли 27 февраля в турецкой провинции Хатай.

Накануне землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали 28 февраля в центральной части Турции. Эпицентр землетрясения находился в районе города Кайсери, который расположен недалеко от горнолыжного курорта «Эрджиес».