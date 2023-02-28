28 февраля 2023, 20:28
Новое землетрясение произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали в центральной части Турции
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центральной части Турции 28 февраля. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр землетрясения находился в 16 километрах к западу от города Кайсери, а очаг — на глубине 10 километров. Это уже третье землетрясение в стране за сутки. Информации о пострадавших и погибших пока не было.
Реклама
Ранее в центральной части страны специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Данные опубликовало турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям. Уточнялось, что очаг находился на глубине семи километров.
Реклама
В феврале в Турции произошло несколько землетрясений. Самое мощное сейсмическое событие было 6 февраля на юге-востоке страны. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощутили в 11 провинциях страны и в соседних государствах, в том числе в Сирии.
Согласно последним данным, в стихийном бедствии погибли 44 374 человека. Спасатели осмотрели руины свыше 20 тысяч разрушенных зданий.
Турция
Землетрясения
Реклама
Реклама