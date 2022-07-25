Предполагаемого убийцу Абэ доставили на освидетельствование

Подозреваемого в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ, Тэцуя Ямагами, привезли в Осаку для прохождения освидетельствования. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Процедуру проведут в центре предварительного заключения. Ранее согласие на освидетельствование в спецучреждении выдал окружной суд Нары. Прошение подала прокуратура.

Ямагами проверят в том числе и на состояние психики. На все процедуры у специалистов есть четыре месяца. Последний день проверок — вплоть до 29 ноября. До этой даты специалисты должны установить, способен ли Ямагами отвечать перед судом за свой поступок.

Также могут проверить и самодельное оружие, которое нашли в доме Ямагами. Если специалисты выяснят, что оно несет смертельную угрозу, то обвиняемому могут вменить и нарушение законодательства относительно оборота оружия.

Абэ получил смертельное ранение во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия.

Экс-премьер умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.