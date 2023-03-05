Мир 05 марта 2023, 11:25 Трамп обещал увеличить поддержку Украины в случае переизбрания Трамп заявил, что за 10 минут убедит руководство ЕС увеличить помощь Украине White House

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы за 10 минут убедить руководителей стран Евросоюза увеличить помощь Украине, если снова займет пост главы государства. Бывший американский лидер выступил на ежегодной Конференции консервативного политического действия, сообщил ТАСС.

«Вы знаете, можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За 10 минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно», — подчеркнул Трамп.

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Он добавил, что Европа должна начать тратить деньги. По словам экс-президента США, американские власти выделили примерно 140 миллиардов долларов, а европейские — около 15-16 миллиардов.

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Трамп обратил внимание, что Германия и другие страны не платят свою долю и всю нагрузку вынуждены нести США.

Ранее Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение 24 часов, но не раскрыл детали своего плана.