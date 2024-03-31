Мир 31 марта 2024, 15:41 Право Зеленского на пост президента Украины поставили под сомнение Константинов: Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины РИА «Новости»

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Владимир Зеленский незаконно занимает пост президента Украины, как и его предшественник Петр Порошенко. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, избрание нового главы государства на Украине возможно лишь после полного переформатирования системы власти и конституции.

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«После государственного переворота в 2014-м у них нелегитимно все. Потому что выборы прошли неконституционным способом, так как не были решены территориальные вопросы. Донбасс в огне, Крыма нет», — отметил глава парламента полуострова.

Константинов добавил, что киевскому режиму необходимо было сформировать новую конституцию без учета вышедших из состава страны территорий. По его словам, только тогда возможно говорить о какой-то легитимности.

«Любой правовед это подтвердит. Президент Порошенко тоже был нелегитимен, но именно за его подписью началась избирательная кампания в 2019 году. Без преодоления последствий государственного переворота организовать легитимные выборы на Украине не представляется возможным», — добавил он.

Выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако Зеленский сослался на военное положение и отказался их проводить.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что срок легитимности Зеленского истечет 21 мая.