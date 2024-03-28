Мир 28 марта 2024, 18:06 Лавров назвал срок окончания легитимности Зеленского Лавров: возможно, признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется РИА «Новости»

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Вопрос признания Владимира Зеленского легитимным президентом Украины может потерять актуальность до 21 мая. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».

«Давайте доживем до того, что будет 20 и 21 мая. Может быть, и не потребуется там ничего признавать», — сказал он.

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Таким образом Лавров отреагировал на высказывание постпреда России в ООН Василия Небензи о том, что решение Зеленского отказаться от проведения выборов президента в 2024 году делает его нелигитимной фигурой на посту главы государства с 21 мая.

Выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако Зеленский единоличным решением отказался их проводить в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией в стране. Полномочия Зеленского в должности истекают 21 мая, писал RT.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что Зеленский мог покинуть ловушку в случае поражения на выборах, но упустил этот шанс.