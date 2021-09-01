Верховный лидер «Талибана»* Ахундзада возглавит новое правительство Афганистана

Главой нового правительства Афганистана станет лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на члена комиссии движения по культуре Анамуллу Самангани.

«Он (Ахундзада — прим. ред.) будет лидером правительства, в этом не должно быть никаких сомнений», — заявил представитель талибов*.

Самангани добавил, что консультации по новому правительству почти завершены. По его словам, исламское правительство, о котором объявят позже, станет образцом для людей.

Боевики «Талибана»* без боя вошли в Кабул 15 августа и захватили власть в Афганистане. После этого сотни местных жителей заполонили столичный аэропорт в надежде любой ценой сбежать от жизни по законам шариата. Соединенные Штаты начали экстренную эвакуацию своих военных и сотрудников. Накануне из Кабула вылетел последний C-17 с американскими солдатами и офицерами.

После этого президент США Джо Байден обратился к нации и заявил о завершении 20-летней военной операции в Афганистане. Он напомнил, что сделку с талибами* о выводе войск из южноазиатской республики заключил его предшественник Дональд Трамп.

*«Талибан», талибы — запрещенная в России террористическая организация.