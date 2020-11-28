Правительство подало в суд на мэра Буэнос-Айреса из-за жестокости полиции на прощании с Марадоной

По данным газеты, Минюст потребовал расследования из-за «запугивания людей, злоупотребления властью и оставление в опасности».

На прощание с Диего Марадоной, которое состоялось 26 ноября в президентском дворце Каса Росада в центре Буэнос-Айреса, пришли десятки тысяч людей. Человеческий поток не иссякал с раннего утра. Не все смогли попасть во дворец. На площади перед ним начались волнения и стычки с полицией. Силовики действовали жестко. Clarin пишет, что правоохранители применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

Диего Армандо Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Незадолго перед смертью ему сделали операцию на мозге. В стране объявили траур, мэр Неаполя пообещал переименовать домашний стадион «Наполи» в память о великом футболисте, а в международном аэропорту Буэнос-Айреса решили установить памятник Марадоне.