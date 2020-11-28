Статую Марадоны поставят в аэропорту Буэнос-Айреса

Статую бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны намерены установить на территории главного международного аэропорта Буэнос-Айреса.

Это следует из некролога, который был опубликован от имени руководства компании Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), управляющей аэропортом, в газете La Nacion.

«Марадона, Диего Армандо. Да упокоится с миром, скончался 25.11.2020. Будет у тебя статуя! — AA2000», — говорится в некрологе.

По информации газеты, некролог заказал владелец AA2000 Эдуардо Эрнекян. Несколько лет назад бизнесмен предложил Марадоне установить его статую в аэропорту имени министра Пистарини, и экс-футболисту понравилась эта идея, подтвердили изданию представители предпринимателя.

Кто именно изготовит статую и где она будет стоять, пока остается неизвестным. Предварительно установить монумент планируется в зоне прибытия пассажиров.

Диего Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября. Легендарному футболисту было 60 лет. Марадоне стало плохо за завтраком. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи не смогли его спасти. В последние дни футболист восстанавливался у себя дома после операции на мозге.

Диего Марадону похоронили на частном кладбище Jardin de Bella Vista недалеко от Буэнос-Айреса. Там же покоятся его родители. В Аргентине объявили трехдневный траур.

Смерть футболиста могла быть вызвана халатностью медиков. Прокуратура Аргентины начала предварительное расследование. Они уже допросили врачей и медсестру, которая смотрела за ним после операции.