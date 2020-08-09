СМИ сообщили об отставке министра информации Ливана

«После ужасной катастрофы в Бейруте я подаю в отставку и желаю моей любимой родине как можно скорее восстановить свое благополучие», — приводит телеканал слова заявления Самад, которая стала первым оставившим свой пост министром после взрыва в порту столицы Ливана.

Сильнейший взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. По предварительным данным, взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая шесть лет лежала на складе. Ударная волна разрушила половину города и оставила без крова около 300 тысяч местных жителей. Жертвами ЧП стали 158 человек. Более шести тысяч человек получили ранения. На месте взрыва образовалась огромная воронка. Ливанские власти не надеются больше отыскать под завалами выживших. Российские спасатели, которые приехали на помощь ливанским коллегам, прекратили поиски людей, пишет агентство «Политика сегодня».

На четвертый день после происшествия тысячи людей вышли на улицы Бейрута на антиправительственные митинги. Протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией и армией. Пострадали более 700 человек.