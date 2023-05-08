Мир 08 мая 2023, 22:32 Госдеп США отказался одобрить решение Украины бить по мирным россиянам Представитель Госдепа Пател раскритиковал слова Буданова об убийстве россиян Pxhere

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США не потворствуют убийству мирных людей, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Так он прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян по всему миру. Трансляцию брифинга вел YouTube-канал ведомства.

«Мы предельно ясно заявляли, что мы не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира», — сказал он.

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По словам Патела, такой позиции Вашингтон намерен придерживаться всегда, отметил RT.

Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News заявил, что Киев продолжит убивать русских по всему миру. Так Буданов ответил на вопрос об убийстве Дарьи Дугиной в августе 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое заявление чудовищным. Он подчеркнул, что после этих высказываний спецслужбы страны примут должные меры безопасности. Также он добавил, что Россия будет очень внимательно отслеживать реакцию европейских столиц на заявление Буданова.