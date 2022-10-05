Позицию США по использованию HIMARS Украиной назвали доказательством их участия в конфликте | 360°

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Позицию США по использованию HIMARS Украиной назвали доказательством их участия в конфликте

Пресс-секретарь президента РФ Песков: США непосредственно вовлечены в конфликт на Украине

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Заявление Пентагона о возможности использования Украиной американских реактивных систем залпового огня HIMARS в Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Такие заявления и прямо, и косвенно являются новыми подтверждениями непосредственной вовлеченности США в этот конфликт», — сказал он.

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Песков заявил, что это «создает чрезвычайно опасную ситуацию».

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Ранее заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что Украина может использовать HIMARS для поражения большинства российских целей, в том числе в Крыму. В Пентагоне также сообщили, что необходимости в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров нет.

В МИД РФ сказали, что США поощряют милитаристские и реваншистские устремления Киева. Только с подачи Америки Украина заговорила о расчленении России.

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