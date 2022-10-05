Пентагон заявил, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS | 360°

Мир 05 октября 2022, 00:38 Поделиться Telegram

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Viber Пентагон заявил, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS Пентагон: Киев способен атаковать Крым с помощью РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Украина может использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для поражения большинства российских целей, в том числе Крыма. заявила заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер. Об этом сообщило РИА «Новости».

По ее словам, пока в Пентагоне не видят необходимости в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, когда у Киева есть ракеты GMLRS для HIMARS.

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«Мы думаем, что они способны добивать до подавляющего большинства целей, включая Крым. И просто для ясности: Крым — это Украина», — пояснила Купер.

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Украинские власти попросили у Вашингтона ракеты ATACMS. При этом в Киеве предупредили, что у американской администрации будет право вето при выборе целей для этих боеприпасов.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что США поощряют милитаристские и реваншистские устремления Киева. Только с подачи Америки Украина заговорила о расчленении России. Кроме того, президент Джо Байден продолжает оказывать военную помощь Киеву. Он пообещал выделить 652 миллионов долларов.

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