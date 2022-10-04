Украина заговорила о расчленении России с подачи США — СМИ | 360°

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Украина заговорила о расчленении России с подачи США — СМИ

МИД России: США и НАТО поощряют милитаристские настроения Украины

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В последнее время Украина заговорила не только о своем стремлении нанести поражение России, но и о желании добиться ее расчленения с последующим уничтожением. Такие заявления власти Киева стали делать с подачи Запада, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов. Его слова передало РИА «Новости».

«США и их натовские союзники всячески поощряют милитаристские устремления и реваншистские настроения киевского режима, который уже не скрывает планов „отвоевать“ территории, утраченные в результате собственной деструктивной политики», — отметил дипломат на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

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По его словам, только с подачи Вашингтона руководство Украины заговорило о необходимости уничтожения России. Именно западные политики запрещают Киеву думать о переговорах, фактически провоцируя его расправляться с мирными гражданами.

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Ранее британский музыкант Роджер Уотерс обвинил США в разжигании конфликта на Украине. По его мнению, президент Джо Байден должен подтолкнуть украинского коллегу к переговорам с Россией, однако Западу это невыгодно. Вместо этого США поставляют Киеву вооружения.

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