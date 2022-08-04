«Позиция не менялась». Министр экономики Японии ответил на новый указ по проекту «Сахалин-2»

Создание нового оператора проекта «Сахалин-2» не сказалось на позиции Японии. Она продолжит отстаивать свои интересы, заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Его процитировало РИА «Новости».

«Что касается проекта „Сахалин-2“, то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась», — сказал он.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно уточнил, что власти намерены продолжить сотрудничество с частным сектором для защиты интересов своих компаний и обеспечения поставок сжиженного природного газа.

Правительство России распорядилось создать отечественного оператора проекта «Сахалин-2» на замену Sakhalin Energy Investment Company Ltd. За месяц до этого президент России Владимир Путин подписал указ о переходе имущества компании Сахалин Энерджи» в российскую собственность. В Кремле предупредили, что недружественная позиция по отношению к России не способствует развитию диалога стран в области энергетики.