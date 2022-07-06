Кремль назвал позицию Японии недружественной для энергодиалога

Власти Японии заняли недружественную позицию по отношению к России, которая не способствует развитию диалога стран в области энергетики. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Недружественная позиция Японии не способствует диалогу между странами, как и развитию энергетических отношений», — сказал он.

Представитель Владимира Путина затруднился дать ответ на вопрос о возможных последствиях для акционеров проекта «Сахалин-2».

Президент России 1 июля подписал указ о переходе имущества проекта «Сахалин Энерджи» в национальную собственность. Держателями акций «Сахалин Энерджи», помимо «Газпрома», являются компании Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. Ltd и Shell.

Глава японского МИД Есимаса Хаяс обратился за официальными разъяснениями указа Путина, так как «Сахалин-2» является важным объектом для обеспечения стабильных энергопоставок в Японию.